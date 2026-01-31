中学受験ではどうやって志望校を選べばいいのか。私立中学・高校教諭の谷咲さんは「まずは学校見学に行ってみようと考える人が多いかもしれないが、私はおすすめしない。最初にやるべきことは、自分たちの軸と条件をはっきりさせることだ」という――。※本稿は、谷咲『中学受験に向いてる子 向いてない子』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamo