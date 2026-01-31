「Ｄ＆Ｄ 〜医者と刑事の捜査線〜」(ファミリー劇場) 俳優として、またモデルとして活躍中の前田拳太郎。幼い頃、「仮面ライダー」に憧れて俳優を目指したという前田は、2021年に俳優デビュー。同年に「仮面ライダーリバイス」でドラマ初主演を果たして注目を集め、その後も話題作に出演してきた。そんな前田が刑事を好演したドラマが、2024年に放送されたヒューマンミステリードラマ「Ｄ＆Ｄ 〜医者と刑事の捜査線〜」だ。主