１月３１日の東京メイン、白富士Ｓ・リステッド（４歳上オープン、芝２０００メートル＝１０頭立て）は２番人気のダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）が、１分５７秒０（良）の好時計で３連勝。２３年のセレクトセール１歳で３億１０００万円値がついた素質馬が２６年の飛躍につなげる走りを見せた。オープン初挑戦も難なく突破した。道中は先行馬を見る形で５番手から追走。直線で外めを力強く