中日の新外国人のアルベルト・アブレウ投手（３０）とミゲル・サノー内野手（３２）が３１日、沖縄・北谷のホテルで入団会見に臨んだ。アブレウは、最速１６０キロ超の直球が魅力の右腕。２０年にヤンキースでメジャーデビュー。２４年に西武に加入し、クローザーで２勝５敗、２８セーブ、防御率２・３９。昨季は、米球界に復帰したがメジャー登板はなく、３Ａで１７試合に登板した。２年ぶりの日本球界復帰となる右腕は「希