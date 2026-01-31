１月３１日の東京１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１８００メートル）は、レイチェル・キング騎手＝英国出身、豪州拠点＝が騎乗したアールヴィヴァン（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が、最後の直線で外から力強く末脚を伸ばし半馬身差で勝利を飾った。この日の２、３Ｒを体調不良による検査のため乗り替わりとなった“キング姐さん”が、２番人気のパートナーを勝利へと導いた。キング騎手は「スタートが良くて