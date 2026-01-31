昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。タレントの小島瑠璃子がハサミを入れた。金髪姿で壇上に上がった。笑顔でハサミを入れると、館内を大きく沸かせた。続いて柔道家の阿部詩、ゴルファーの上田桃子が壇上に上がると大きな歓声に包まれた。小島は昨年９月に荒汐部屋の見学に訪れ、同い年の十両・荒篤山と交流があったことを明かしてい