中日の新外国人ミゲル・サノー内野手（３２）と、アルベルト・アブレウ投手（３０）が３１日、沖縄・北谷のホテルで入団会見に臨んだ。サノーは、身長１９６センチ、１２６キロの恵まれた体格から、メジャー通算１６４発を誇る長打力が魅力。この日は北谷の室内練習場で早速、打ち込んだ。驚異的なパワーから、「ゴリラ」と呼ばれる大砲は「健康で１年通してやれれば、（ゴリラの四足歩行をまねた）ホームランパフォーマンスが