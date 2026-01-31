お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が31日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。最近は「想定内の毎日」と明かした。愛飲家の大久保に、出演者の有吉弘行は「記憶なくなるまで飲むことありますか？」と質問。大久保は「最近はない」と答え、「仕事して家帰ってほどよく飲んで寝て」の繰り返しで「何も起きない。想定外のことが何も起きない」という。「昔は飲んで記憶なくして、知