巨人の岸田行倫捕手（29）が31日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。2026年の進化を誓った。この日のテーマは「今年の抱負」。蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された岸田は、渡された色紙に「パック」と書き込んだ。今季からチームの新主将に就任。今まで以上に“露出”が増える可能性もあるが、「ファンの方にも結構いただいたりする