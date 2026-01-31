中国で1月の製造業の景況感を示す指数が、判断の節目となる「50」を2か月ぶりに下回りました。中国国家統計局によりますと、1月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」は49.3でした。前の月から0.8ポイント悪化し、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を2か月ぶりに下回りました。特に中小企業の活動が停滞していて、理由について国家統計局は「市場の有効需要が依然として不足しているため」としています。雇用について