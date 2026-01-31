俳優、福田拓也（25）が31日、X（旧ツイッター）を更新。所属事務所退所と引退を発表した。「いつも応援して下さっている皆さまへ突然のご報告となりますが、福田拓也は2026年1月31日をもちまして株式会社キャストコーポレーションを退所し、俳優業を引退する決断をいたしました」と報告した。「これからは新しい道に進み、自分なりの人生をしっかりと歩んでいきたいと思います。これまでの温かいご声援、本当にありがとうござ