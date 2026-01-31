松竹は1月31日、「四月大歌舞伎」（4月2〜27日、東京・歌舞伎座）の演目と主な配役を発表した。8代目尾上菊五郎、中村勘九郎、中村七之助、中村時蔵、尾上右近らが出演し、昼の部の幕開きは人間国宝の中村梅玉が「廓三番叟（くるわさんばそう）」を踊る。ほか昼の部は「通し狂言『裏表先代萩（うらおもてせんだいはぎ）』」。菊五郎が音羽屋ゆかりの作品に初めて取り組み、女形や大悪人など3役をつとめる。勘九郎、七之助らと共演