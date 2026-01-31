ハイブリッド年金（給与の一部を掛金に回すことで、税金や社会保険料を抑えながら老後資金を作れる「選択制企業型確定拠出年金」の通称）以外にもNISA、iDeCoなど利用する制度で悩む方も多いでしょう。これらの制度は目的が異なるため、目的が同じもの同士での比較検討が必須です。本記事は、松本千賀子氏の著書『会社員が知らないともらいそびれる4,000万円の話』（ロギカ書房）より、NISAやiDeCoについて詳しく解説します。iDeCo