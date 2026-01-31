進化した後輪駆動セダン2025年12月22日、トヨタは燃料電池車（FCEV）の「MIRAI（ミライ）」を一部改良したと発表しました。今回の改良ではデザインや新機能の追加などの改良が行われています。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新”「“後輪駆動”セダン」です！ 画像で見る！（66枚）ミライは2014年に初代が登場し、世界初の量産燃料電池車として注目を集めました