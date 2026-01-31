歌いながら暗算をする特訓用に入れた「計算の達人」、睡眠のお供の「Pokémon Sleep」、骨折生活の足となってくれた「GO」、私と犬の健康を支えてくれる「Amazon」、一向に進まないけどやめられない語学アプリ「Duolingo」。大久保佳代子のスマホはお世話になったアプリでぎっしり。便利なほど増えていくのに、いざというときほど見つからない。そんな「アプリ迷子」問題に、今日も振り回されて……？ 【画像】大久保佳代子が