メンズエステなどの風俗で月250万円を稼いだ「ユミ」は、それでも担当ホストの“エース”にはなれなかった。そんな彼女だが「ホストはコスパがいい」推し活だと断言する。使った分だけ“返ってくる”と感じる幸福の正体、締め日をめぐるエースの特権と序列のリアルとは。【画像】福岡県最大の歓楽街・中洲に“出稼ぎ”に行くケースも各界隈の推し活を当事者取材で明らかにした『「推し」という病』（文春新書）