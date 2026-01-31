JR東日本はあす2月1日の大雪予報に伴う山形県内の運転見通しを発表しました。それによりますと山形新幹線の福島-院内間は通常運転を予定しています。奥羽本線の村山-院内間は終日運転取りやめ。陸羽西線の新庄-余目間は終日運転取りやめ。米坂線の米沢-今泉間は3本の運転を取りやめます。（下り米沢6:38発今泉7:09着、上り今泉6:01発米沢6:31着、今泉8:00発米沢8:30着）。なお天候の状況により、他の路線でも列車に遅れや運休が発