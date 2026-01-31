阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３１日、キャンプインに向けて沖縄入りし、チーム宿舎で会見した。３０日に契約更改を終えたと明かし、今季年俸１億５０００万円から大幅アップの単年契約で総額５億円（出来高払いを含む）でサインした。（金額は推定）１２球団で大トリの更改。長期化した理由については「ポスティングの件もありますし、年俸のことも。その２つについて、じっくり話をさせてもらいました」と説明した。佐藤