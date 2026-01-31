阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３０日に昨季年俸１億５０００万円から大幅アップの単年契約で総額５億円（出来高払いを含む）で更改。３１日にキャンプ地沖縄のチーム宿舎で会見を行った。会見の一問一答は以下の通り。（金額は推定）◇◇−キャンプイン直前での更改となった。「１１月から３カ月間、しっかり僕、代理人と球団の方で本当にじっくり時間をかけて、話し合いをさせてもらいました。お互い納得する