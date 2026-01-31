阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３１日、キャンプインに向けて沖縄入りし、チーム宿舎で会見を行った。３０日に契約更改していたことを明かし、昨季年俸１億５０００万円から大幅３億アップの、単年契約で４億５０００万円プラス出来高５０００万円の総額５億円（金額は推定）のサインとなった。１２球団で大トリの更改。長期化した理由については「ポスティングの件もありますし、年俸のことも。その２つについて、じっくり話