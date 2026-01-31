日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が２７日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は「中学受験のリアル」がテーマ。いとうあさこは「私は小学校受験なんですよ。小、中、高とつながって、そのまま家出をするという恐ろしい人生を歩んでおりますけど…」と上田を爆笑させた。いとうは、小学校受験の内容を聞かれると「さるかに合戦の問題が出たとか…。断片的なのは覚えてるんですけど」