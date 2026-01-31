ちばぎん杯が31日に三協スタジアム柏で行われ、今季から17年ぶりにJ1に復帰した千葉が昨季J1リーグ2位の柏に1―2で敗戦。J1クラブとして09年12月5日のリーグ最終節G大阪戦（万博）以来、5901日ぶりの有料試合を白星で飾れなかった。前半は完全にボールを支配されて11分にMF中川にゴールを許して失点。シュートは1本も打てなかった。後半は徐々にペースをつかみ、21分にFW石川のゴールで同点に追いついたが、38分に相手DF久保に