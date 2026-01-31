タレント坂下千里子（49）が31日、レギュラーを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。反抗期だった17歳の長女のトークについて、長女からアンケートで反論された。坂下は過去に出演した際、反抗期だった長女から「死ね」と言われたエピソードを披露しスタジオを笑わせていた。坂下の長女はアンケートで「まさかお母さんに『死ね』と言ったことを言われると思ってなかったので後悔してます。でもそ