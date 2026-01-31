◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館 【映像】元照ノ富士が息子と…元若乃花“ほっこり”な一コマ31日、第73代横綱照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われるのに際して、自宅を出発する親方の様子に完全密着。土俵上では険しい表情と厳しい相撲で威厳を保ち続けた横綱が、3歳の愛息と見せた意外な素顔に「かわいい親子」「いきなり魚でグ