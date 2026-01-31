映画「はたらく細胞」（２０２４年）が３０日に日本テレビ「金曜ロードショー」で放送された。赤血球（永野芽郁）、白血球（佐藤健）をはじめ豪華俳優陣が正悪の細胞などに扮して独特メークで登場。白いフードコートを着た、白血球を「お兄ちゃん」と呼ぶ、変異してしまった白血病細胞のボス役でＦｕｋａｓｅが登場した。全身真っ白ですぐにはＦｕｋａｓｅとは分かりづらく、ネットでも騒然。「誰？」「調べたらやっぱりセ