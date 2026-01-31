株式会社Mizkanは、最終章放送中のTVアニメ『ゴールデンカムイ』とコラボレーションしたレシート応募キャンペーンを、2026年2月1日（日）より全国で実施する。本キャンペーンは、『ゴールデンカムイ』の作中でも描かれる「食」を通じた人と人とのつながりや、寒い季節に鍋を囲む団らんの時間をテーマに企画した。対象のミツカン鍋つゆ商品を購入・応募した人の中から、TVアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観を表現した描き下ろし限