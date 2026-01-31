愛知県豊田市のアパートで42歳の女性が殺害され部屋を放火された事件で、交際相手の男が殺人の疑いで逮捕されました。 【写真を見る】愛知・豊田市の殺人放火事件交際相手の男（45）を殺人容疑で逮捕「やっていません」と否認 今月17日、豊田市東新町のアパートで火事があり、ここに住む会社員の小川晃子さん（42）が首を絞められて殺害されているのが見つかりました。 警察は殺人放火事件として捜査していまし