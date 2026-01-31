優れた成果や実績を上げた高校・中学の部活動をたたえる２０２５年度の「かながわ部活ドリーム大賞」の表彰式が３１日、藤沢市の県立総合教育センターで行われた。運動部・文化部を問わず幅広く優れた取り組みを奨励するもので、グランプリに県立商工高校、準グランプリに県立相模原弥栄高校、県立白山高校が選ばれた。県立商工高校は、生徒、指導者、支援者といったさまざまな観点から、総合的に高く評価された。受賞者を代表