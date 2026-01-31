アートや写真などの作品を360度のプロジェクションマッピングで没入体験できるイベントが野々市市内で開かれています。これはマーケティングなどを研究する金沢工業大学の研究室が開いたものです。会場では12台のプロジェクターを用いて写真やイラストなどの映像作品が360度全面に投影され、空間や物語に深く入り込んだ感覚を体験することができます。訪れた人は会場の床に腰かけ、音楽と連動して変化する幻想的