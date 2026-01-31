元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『スポーツライブプラス』で28日に公開された動画に出演。2026年シーズンの活躍を期待するヤクルトの選手を明かした。古田敦也氏○古賀優大の活躍に期待2026年シーズンの活躍を期待するヤクルトの選手を聞かれ、古賀優大の名前を挙げた古田氏。続けて、「去年頑張ったし、守備のほうはいいと思うので。高津(臣吾)監督は6年やりましたし、僕も(練習に)付き合ってました