年末年始は、仕事納めや帰省などで移動が集中し、電車内も混雑しやすい。慌ただしさや疲労が重なるこの時期、思わぬトラブルに遭遇することもある。国土交通省の令和６年度（2024年）都市鉄道の混雑率調査 によると、東京圏の通勤ラッシュ時の平均混雑率は約139％。平日でも肩が触れ合うほどの密度だ。こうした状態では、些細なトラブルが大きな事故につながるリスクがあると言われている。数年前の年末、帰宅ラッシュの時間帯に起