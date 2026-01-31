昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。初場所で連覇を果たした大関・安青錦（安治川）は、伊勢ケ浜一門の代表として断髪式でハサミを入れた。安青錦にとって伊勢ケ浜親方はアマチュア時代に来日した際に、初めて会った大相撲の力士だった。「始めに世界大会で日本に来て、初めて会ったお相撲さんが伊勢ケ浜親方だった。当時も写真を撮ら