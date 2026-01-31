学童女子野球大会「シスタージャビットカップ」を主催する巨人が３１日、体験イベント「プレ・シスタージャビットカップ」を東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で開催。小学１年から３年までの未経験者を含む女子選手９３人が楽しんだ。同大会は２０１５年より東京都２３区（東地区）と多摩・川崎市の一部（西地区）の学童チームでプレーする小学３年生以上の女子選手がトーナメントで争うもので、昨年は