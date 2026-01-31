巨人の甲斐拓也捕手（33）が31日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。人生で初めて挑戦したものの、センスのなさを痛感して？早くも断念したことを明かした。この日のテーマは「今年の抱負」。蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された甲斐は、渡された色紙に「体重を落とす。」と書き込んだ。家族を福岡に残して東京に単身赴任中の甲斐。