市原吏音J2大宮は31日、DF市原吏音（20）がサッカーのオランダ1部リーグのAZアルクマールに移籍すると発表した。U―23（23歳以下）アジア・カップを制したロサンゼルス五輪世代の日本代表の主将。AZには毎熊晟矢も所属している。市原は埼玉県出身で、大宮の育成組織所属だった2023年にJリーグでデビュー。大宮を通じて「またいつか日の丸をつけた姿で皆さんと会える日を楽しみにしてます」とコメントした。