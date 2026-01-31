昨季セ・リーグ最優秀選手（MVP）に輝いた阪神の佐藤輝明内野手が31日、今季の契約を30日に更改したと明らかにした。3億5千万円増の年俸5億円規模とみられる。かねてポスティングシステムによる将来的な米大リーグ挑戦を要望。条件面の交渉がキャンプイン直前まで続いていた。