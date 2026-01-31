ほっかほっか亭は、2026年2月1日から「バレンタインキャンペーン」として、「伊右衛門シリーズ」と交換できる特別クーポンを配布します。お弁当のお供に嬉しすぎる...！店頭で注文した人を対象に、サントリー「伊右衛門シリーズ」と交換できるクーポンを配布。クーポンは、1会計につき1枚もらえ、次回来店時にお弁当を購入すると利用できます（合計3回、最大3本分まで）。交換できるお茶は、サントリー伊右衛門、伊右衛門 ほうじ茶