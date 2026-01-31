東急沿線にお住まいの投資家、そして東急グループファンに朗報です！東急株式会社は2026年1月28日、株主優待制度を大幅に拡充すると発表しました。2026年3月末時点の株主より適用される今回の新制度では、グループのサービスに交換できる選択制の「株主優待ポイント」を新設。さらにTOKYU CARDの還元率アップや、大口株主を対象とした定期券式乗車証の2枚発行など、東急グループのシナジーを最大限に活かした内容となっています。