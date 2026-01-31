1月31日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節GAME1が開催。レバンガ北海道がホームで越谷アルファーズを迎え撃ち、88－81で勝利して東地区首位をキープした。 北海道はケビン・ジョーンズを負傷で欠くなか、第1クォーターはジャリル・オカフォーとドワイト・ラモスを中心に得点を重ねて26－19と7点リード。続く