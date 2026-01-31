1月31日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、U18に所属する福永健太と大石空汰を、ユース育成特別枠選手として登録したことを発表した。 佐賀県鳥栖市出身で現在高校1年生の福永は、176センチ72キロのポイントガード。佐賀U15、U18とキャリアを歩んできた、まさに“バルーナーズ育ち”の司令塔だ。今回のトップチーム入りに際し、福永はクラブを通じて「今シーズンユ