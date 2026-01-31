1月31日（現地時間30日、日付は以下同）。ブルックリン・ネッツは、敵地デルタ・センターでユタ・ジャズ相手に109－99で勝利し、連敗を7で止めた。 13勝34敗でイースタン・カンファレンス13位としたネッツでは、イェゴール・ディヨミンがチームトップの25得点10リバウンドでキャリア初のダブルダブルに4アシスト、キャム・トーマスが21得点4アシスト、デイロン・シャープが16得