佐世保市で、住宅の通路に放火しようとしたとして25歳の女が逮捕されました。 放火未遂の疑いで逮捕されたのは、佐世保市大宮町の無職 中尾美香子容疑者(25)です。 警察によりますと、中尾容疑者は今月26日、自宅近くの住宅2階の通路に放火しようとした疑いが持たれています。 この家の住民が帰宅した際にビニールのような燃えかすがあることに気づき、警察に通報していました。 警察の調べに対し、中尾容疑者