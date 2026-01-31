大村市に、天かす専用の工場が新たに完成しました。 年間6300トンを製造し、全国や世界に出荷します。 大村ハイテクパークに新たに誕生したのは、広島市でお好み焼きソースを開発・販売するオタフクソースのグループ会社「ナカガワ」の長崎工場です。 竣工式には、大村市長や関係者ら約60人が出席し、今後の発展を祈願しました。 お好み焼きやうどんなどに欠かせない “天かす”。 ナカガ