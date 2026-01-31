中国メディアの快科技は28日、レンジエクステンダーEV（REEV）の世界シェアで中国ブランドがトップ5を独占したとする記事を掲載した。REEVとは、航続距離を伸ばすため発電機を搭載したバッテリー式電気自動車（BEV）のこと。記事が取り上げたのは、調査会社トレンドフォースの最新リポートで、それによると、世界の新車販売に占めるREEVの割合は2025年第3四半期時点で約4％だった。世界シェアトップは賽力斯集団（セレスグループ）