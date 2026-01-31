キャンプイン前日に阪神との契約更改を終えた佐藤輝明内野手（26）が、沖縄入り後、チーム宿舎で会見。「想定より時間はかかったけど、きょうを迎えてうれしい」と長期交渉を振り返った。メジャー挑戦のためのポスティング実現と年俸が争点だったと明かした佐藤は「これからも時間をかけて話し合う」とメジャーは諦めない姿勢も打ち出した。――キャンプイン前日の更改となったが。「11月から3カ月間しっかりボク、代理人と