成年女子SP演技する神奈川・青木祐奈＝フラット八戸国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第1日は31日、青森県フラット八戸などで行われ、フィギュアの成年女子ショートプログラム（SP）は、四大陸選手権で優勝した青木祐奈（神奈川・MFアカデミー）が73.34点で首位に立った。三宅咲綺（岡山・シスメックス）が68.88点で2位につけ、3位は青森の渡辺倫果（三和建装・法大）。