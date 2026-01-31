サッカーJ2リーグ・RB大宮アルディージャは31日、市原吏音選手(20歳)がオランダ1部・AZアルクマールへ完全移籍すると発表しました。大宮アルディージャ一筋15年。10歳からアカデミーに所属し、2023年にJ2初出場を果たすと、以降3シーズンでJ通算77試合に出場しました。また1月のU23アジアカップではキャプテンとして、日本の連覇に貢献しました。市原選手はクラブを通して、「大宮の街に生まれ、大宮の街で育ち、このクラブと共に