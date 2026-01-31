茨城県のJR水戸駅前で30日、男女4人が男に襲われる事件があり、警察は男の画像を公開して捜査しています。30日午後6時過ぎ、JR水戸駅北口のロータリーで男女4人が男に突然殴られるなどして重軽傷を負いました。男は60歳くらいで黄色のダウンジャケットを着用し、自転車で逃走していて、警察は男の写真を公開して行方を追っています。情報提供は水戸警察署（029-233-0110）まで。