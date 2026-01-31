Image: Google 2025年4月4日の記事を編集して再掲載しています。あれ？ 写真どこ行った？写真の保存方法がちょっと複雑なPixel。特に自分のようにiPhoneから乗り換えたユーザーだと、始めの頃はプチパニック。Pixelを使い始めた方に、あるいはこれから乗り換えを検討されている方に、Pixelでの写真や動画の取り扱い方法、整理します。デフォルト写真アプリは、どこですか