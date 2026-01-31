26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と野村弘樹氏が、二軍監督、一軍ヘッドを経て監督就任したロッテ・サブロー監督について言及した。笘篠氏が「二軍でやられているので、若い選手たちは次へのステップは指導者がころっと変わってしまうとすごく大変なんですけど、見てくれている方が一軍の監督になっている。これは大きい。体制が全員変わってしまうと、ちょっと方向性が変わって